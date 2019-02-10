خارجية النواب تدين مطالبة البعثة الليبية في نيويورك بحماية المجموعات الأجنبية والإرهابية

دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان لها مطالبة البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة بتوثيق رسالتها التي تدعو مجلس الأمن لحماية مجموعات أجنبية وإرهابية مسلحة تحتل رقعة جغرافية من ليبيا حسب البيان.

وقالت اللجنة إن الجيش التشادي أوقف مائتين وخمسين مسلحا من المعارضة التشادية هاربين من ليبيا بعد بدء العمليات العسكرية إضافة إلى اعتراف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بوجود الجماعات المسلحة الأجنبية في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يتنافى مع ما جاء في الوثيقة المقدمة لمجلس الأمن.

وتعهدت خارجية مجلس النواب بمحاسبة كل من ساهم في تمكين قوات أجنبية من احتلال الجنوب بالقانون، متهمة البعثة الليبية في نيويورك بعدم المهنية والقدرة على القيام بمهامها المنوطة بها داعية إياها بالابتعاد عن الرغبات في المحافظة على المناصب وأن تتذكر أن القانون والتاريخ يطال الجميع بما عملوا .

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