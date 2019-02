المتوسط:

قام وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، بتهنئة كافة العاملين بالقطاع الصحي والشعب الليبي والقيادة العامة للجيش، بتحرير مدينة درنة، والانتصار على الإرهاب.

وثمن وكيل عام وزارة الصحة، مجهودات الأطقم الطبية في درنة، من خلال علاج الجرحى والمصابين في عملية التحرير، وكذلك رجال الإسعاف والطوارئ في سـرعة تقديم الخدمات الإسعافية.

وكان عقوب، قد أصدر تعليماته للقطاع الصحي في درنة للإسراع في تشكيل لجنة لتفعيل برامج مكافحة العدوى، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لما بعد الحرب.

The post بعد تحرير درنة.. «صحة المؤقتة» تشكل لجنة لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لما بعد الحرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية