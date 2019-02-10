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الصور : هناك محطات غير موجودة وأخرى تحت الإنشاء يتم تزويدها بمشتقات النفط

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن الخوض في قضية تهريب الوقود ومشتقاته يجب أن يتم من عدة محاور.

وأضاف الصور في مداخلة مع قناتنا أن مكتب النائب العام سبق وأن اصدر أوامر قبض بحق مهربي مشتقات النفط عبر الحدود البرية والبحرية كما صدرت بشأنهم قرارات من قبل لجنة الخبراء بمجلس الامن بإيقافهم وتجميد أرصدتهم.

رئيس مكتب التحقيقات أشار الى أن هناك محطات غير موجودة بالاساس أو تحت الإنشاء ويتم تزويدها بمشتقات النفط، مؤكدا ان من حق أي متهم أن يثبت براءته من أي تهمة موجهة إليه إذا كان واثقا في براءته.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • الوقود مكافحة التهريب وقصص وافلام ياحمار سأصنع الشيطان يابغل ليبيا البنزين فيها أرخص من البول ولا يوجد هذا السعر في الكرة الارضيّة ياحمار وكل الحمير المسؤولين في ليبيا يابغل انت وهو خلو البنزين بالسعر العالمي ياحمار وسوف ينهي الى الأبد هذا الفيلم وغيرة ليس السلاح والقتل وسفك الدماء هو الحل العالم ياتيس يعالج في المشاكل الاقتصادية بالحلول المنطقية يالصوص ياولاد ستين كلب .وكذلك مشكلة الصحة والتعليم والطيران يابغل ضحكتوا علينا العالم يازواااااااامل

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