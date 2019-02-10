الصور : هناك محطات غير موجودة وأخرى تحت الإنشاء يتم تزويدها بمشتقات النفط

قال رئيس مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور إن الخوض في قضية تهريب الوقود ومشتقاته يجب أن يتم من عدة محاور.

وأضاف الصور في مداخلة مع قناتنا أن مكتب النائب العام سبق وأن اصدر أوامر قبض بحق مهربي مشتقات النفط عبر الحدود البرية والبحرية كما صدرت بشأنهم قرارات من قبل لجنة الخبراء بمجلس الامن بإيقافهم وتجميد أرصدتهم.

رئيس مكتب التحقيقات أشار الى أن هناك محطات غير موجودة بالاساس أو تحت الإنشاء ويتم تزويدها بمشتقات النفط، مؤكدا ان من حق أي متهم أن يثبت براءته من أي تهمة موجهة إليه إذا كان واثقا في براءته.

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