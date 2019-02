«القوات الجوية» تشترط الموافقة على هبوط وإقلاع الطائرات من الجنوب

المتوسط:

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية، أن الهبوط والإقلاع من والي مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية، وأن أي طائرة ستحلق في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط وعند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادي.

وأضافت الغرفة خلال بيان لها، أنَّ أي طائرة أجنبية تهبط حتي في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتي إشعار آخر .

