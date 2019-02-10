مصلحة الأحوال تتجه لتطوير بنيتها الإلكترونية

اتفق رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر على إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد تقضي بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتحسين الخدمات الاقتصادية والمالية للمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء بالتمر مع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي الأحد، تخلله خطوات عملية لتفعيل الاتفاق بين الوزارة والمصلحة لدعم مشروع الانطلاقة الخاصة بمراجعة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وتطوير المنظومة البايومترية الذي باشرت المصلحة بالعمل به منذ الفترة الماضية على أن تعد هذه الخطوة بداية أساسية لإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية تشهد نشاطاً في فتح فروع ومكاتب لها بمعظم مناطق ليبيا لتسهيل خدماتها للمواطنين وذلك وفق خطة معدة مسبقا.

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