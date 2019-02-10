اخبار ليبيا الان

مصلحة الأحوال تتجه لتطوير بنيتها الإلكترونية

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر على إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد تقضي بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتحسين الخدمات الاقتصادية والمالية للمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء بالتمر مع وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي الأحد، تخلله خطوات عملية لتفعيل الاتفاق بين الوزارة والمصلحة لدعم مشروع الانطلاقة الخاصة بمراجعة بيانات مصلحة الأحوال المدنية وتطوير المنظومة البايومترية الذي باشرت المصلحة بالعمل به منذ الفترة الماضية على أن تعد هذه الخطوة بداية أساسية لإطلاق مجموعة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الاقتصاد.

يشار إلى أن مصلحة الأحوال المدنية تشهد نشاطاً في فتح فروع ومكاتب لها بمعظم مناطق ليبيا لتسهيل خدماتها للمواطنين وذلك وفق خطة معدة مسبقا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك