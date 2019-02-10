القوات الجوية تُجدد منع حركة الطائرات بالجنوب

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للجيش الوطني أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية.

وأكد البيان الذي نشره الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري، أن أي طائرة تطير في المجال الجوي بالجنوب دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط وبحال عدم امتثالها للأوامر ستُعامل كهدف معادٍ.

وذكر البيان أيضا أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا لمقاتلات السلاح الجو الليبي لأن المنطقة معلن أنها منطقة عمليات حربية حتى إشعار آخر.

وكانت غرفة عمليات القوات الجوية أعلنت الخميس الماضي أن عمليات الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية.

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