المدعي العام ينفي علمه بالإفراج عن “المدرعات”

نفى مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس علمه بالإفراج عن شحنة الآليات العسكرية التي ضبطت في ميناء الخمس البحري، الأسبوع الماضي.

ونفى مكتب المدعي العام في بيان، الأحد، ما تداولته بعض الصفحات بمواقع التواصل بأن الإفراج عن الشحنة المضبوطة تم بمعرفته، مؤكدا أن مكتب القائم بأعمال النائب لم يصدر أي تعليمات لوزارة الداخلية للحجز على الشحنة.

وبين أن الشحنة تم حجزها ووضعت تحت حماية جهة أمنية حتى الانتهاء من التحقيقات بشأنها.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت إنها تسلّمت السيارات والمدرعات المضبوطة في ميناء الخمس، بناء على تعليمات صادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها لحين استكمال التحقيقات بشأنها.

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