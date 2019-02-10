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المدعي العام ينفي علمه بالإفراج عن “المدرعات”

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس علمه بالإفراج عن شحنة الآليات العسكرية التي ضبطت في ميناء الخمس البحري، الأسبوع الماضي.

ونفى مكتب المدعي العام في بيان، الأحد، ما تداولته بعض الصفحات بمواقع التواصل بأن الإفراج عن الشحنة المضبوطة تم بمعرفته، مؤكدا أن مكتب القائم بأعمال النائب لم يصدر أي تعليمات لوزارة الداخلية للحجز على الشحنة.

وبين أن الشحنة تم حجزها ووضعت تحت حماية جهة أمنية حتى الانتهاء من التحقيقات بشأنها.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قالت إنها تسلّمت السيارات والمدرعات المضبوطة في ميناء الخمس، بناء على تعليمات صادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها لحين استكمال التحقيقات بشأنها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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