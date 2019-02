المتوسط:

التقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا.

وقد أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلال الاجتماع عن تقديره لدعم تونس لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

