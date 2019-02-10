ليبيون يعيشون في القرن الماضي (فيديو)

تقرير| 218

دخلنا العام 2019 وما زال بعض الليبيين يعيشون حياة أشبه بحياة عشرينيات القرن الماضي، حيث الجوع والضنك وقلة الحيلة.

الصورة اليوم من بنغازي التي لم تعد بيوت أهلها قادرة على حمايتهم من برد الشتاء ومياهه المتدفقة إلى داخل المنازل، حيث تعيش أكثر من 10 عائلات في حديقة الشعب بمدينة بنغازي وفي منازل غير صحية تفتقد لأبسط مقومات السلامة.

حاولت العائلات الاتصال بالمسؤولين والراعين لمشروع إعادة الإعمار، وكانت كل الأبواب تغلق في وجوههم.

ومنعت “عزة النفس” الكثير من أفراد العائلات التي زارتهم “218” من الظهور أمام الكاميرا للحديث عن المعاناة التي يعيشونها، وكأنهم فاقدو الأمل بأنّ هناك أحدا قادرا على مساعدتهم، خصوصا في ظل حكومات فشلت بشكل تام في تقديم أبسط الخدمات.

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