اخبار ليبيا الان

ليبيون يعيشون في القرن الماضي (فيديو)

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير| 218

دخلنا العام 2019 وما زال بعض الليبيين يعيشون حياة أشبه بحياة عشرينيات القرن الماضي، حيث الجوع والضنك وقلة الحيلة.

الصورة اليوم من بنغازي التي لم تعد بيوت أهلها قادرة على حمايتهم من برد الشتاء ومياهه المتدفقة إلى داخل المنازل، حيث تعيش أكثر من 10 عائلات في حديقة الشعب بمدينة بنغازي وفي منازل غير صحية تفتقد لأبسط مقومات السلامة.

حاولت العائلات الاتصال بالمسؤولين والراعين لمشروع إعادة الإعمار، وكانت كل الأبواب تغلق في وجوههم.

ومنعت “عزة النفس” الكثير من أفراد العائلات التي زارتهم “218” من الظهور أمام الكاميرا للحديث عن المعاناة التي يعيشونها، وكأنهم فاقدو الأمل بأنّ هناك أحدا قادرا على مساعدتهم، خصوصا في ظل حكومات فشلت بشكل تام في تقديم أبسط الخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك