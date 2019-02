لقاء ثنائي بين مستشار الوزارة للشؤون الخارجية ووفد إيطالي

المتوسط:

استضافت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، بقر الوزارة، برئاسة مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبدالمجيد أبوغرارة، لقاءً ثنائيا بين مستشار المجلس الرئاسي الدكتور عبدالكريم ميلاد المستشار بالمجلس الرئاسي والوفد المرافق له من الجهات ذات العلاقة والوفد الإيطالي المتمثل في مندوب من السفارة الإيطالية وممثل الوكالة الإيطالية لتنمية التعاون والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة بالبحر المتوسط بشأن بحث جوانب التعاون حول التنمية الريفية في منطقة فزان.

وشارك في هذا اللقاء، نور الدين شفرون مدير إدارة الإصحاح البيئي بالوزارة، وسعيدة بالروين مدير مكتب التعاون الدولي والفني وعلي حمزة من مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.

