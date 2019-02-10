الارصاد: تحذير قوي من تقلبات الجو والتغيرات المناخية مع بدء “قرة العنز”

حذر خبراء بالارصاد في تقرير نشرة جوية مقتضبة من التغيرات المناخية وتقلبات الجو والحرارة خلال الايام القادمة وبداية من يوم الثلاثاء القادم حيث تتاثر اجواء ليبيا بكتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة.

وقال الخبراء ان اجواء ربيعية مؤقتة تشهدها ليبيا خلال الاحد ويوم غداً الاثنين.

وكان المركز الوطني للارصاد الجوية قد توقع في نشرته اليومية أن منخفضاً جوياً يتمركز جنوب أوروبا سيصل تأثيره إلى مناطق شمال البلاد بداية من يوم الثلاثاء القادم.

وسيتسبب المنخفض الجوي في خفض درجات حرارة المناطق الشمالية بالإضافة إلى أنه سيكون مصحوباً بسحب رعدية ماطرة ستتكاثر بشكل أكبر على المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء التي ستُخيّم على المنطقة في هذه الفترة هي ما يُعبر شعبياً بـ”قرّة العنز”.

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