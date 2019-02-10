المتوسط:

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة اجتماعها الأول العادي بمدينة طرابلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فايز السراج وبحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم:

الدكتور الطاهر الجهيمي وزير التخطيط، والدكتور علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة، وميلاد معتوق وزير المواصلات، وفرج بومطاري وزير المالية، وعبدالمجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وسامي الفنطازي رئيس الهيئة العامة للاتصالات.

وتناول الاجتماع تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018م، كما ناقش الاجتماع المشروعات المنفذة خلال العام وتلك المستهدف إنجازها في العام 2019م، وتناول الاجتماع أيضاً الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م.

The post «الجمعية العمومية للبريد والاتصالات» تعقد اجتماعها الأول العادي لعام 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

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