القوات المسلحة تواصل التقدم وتسيطر على أم الأرانب

سبها-العنوان

تواصل القوات المسلحة تحقيق تقدمات كبيرة على الأرض في منطقة الجنوب الغربي لليبيا، حيث أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة مساء اليوم الأحد أن القوات المسلحة سيطرت بالكامل على بوابة أم الأرانب.

وأفادت، أن القوات المسلحة، تمكنت من دحر قوات المرتزقة التشادية من المنطقة.

وتقع أم الأرانب، إلى الشمال الشرقي من مرزق بنحو 93 كلم وإلى الجنوب من سبها بنحو 173 كلم.

وحققت القوات المسلحة تقدما كبيرا منذ بدء العمليات العسكرية بالجنوب الغربي، التي تخوضها ضد التنظيمات المتشددة والعصابات الإجرامية المتحالفة مع المتمردين التشاديين في مدن الجنوب.

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