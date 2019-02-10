بادرة إنسانية بجامعة الجفارة لدعم مرضى السرطان

تضامنت جامعة الجفارة مع مرضى السرطان عبر عقد ملتقى للطلبة الجدد لسنة 2018- 2019، تحت شعار “معا من أجل دعم مرضى السرطان”.

وحضر الملتقى رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو الإدارات، بمشاركة عدد كبير من العائلات وأولياء أمور الطلبة وعدد من المدعوين.

وتخلل الملتقى فقرات فنية ومعرض للكتاب والفنون التشكيلية وعروض للفروسية الشعبية، وحملة للتبرع بالدم، إضافة إلى سوق خيرية تعود إيراداتها لصالح مرضى السرطان.

وبذلك تكون جامعة الجفارة قد قدمت فكرة وبادرة إنسانية تحاول من خلالها ترسيخ العمل لأجل الآخرين، وأن العلم والعطاء الإنساني توأمان.

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