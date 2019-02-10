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بادرة إنسانية بجامعة الجفارة لدعم مرضى السرطان

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تضامنت جامعة الجفارة مع مرضى السرطان عبر عقد ملتقى للطلبة الجدد لسنة 2018- 2019، تحت شعار “معا من أجل دعم مرضى السرطان”.

وحضر الملتقى رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديرو الإدارات، بمشاركة عدد كبير من العائلات وأولياء أمور الطلبة وعدد من المدعوين.

وتخلل الملتقى فقرات فنية ومعرض للكتاب والفنون التشكيلية وعروض للفروسية الشعبية، وحملة للتبرع بالدم، إضافة إلى سوق خيرية تعود إيراداتها لصالح مرضى السرطان.

وبذلك تكون جامعة الجفارة قد قدمت فكرة وبادرة إنسانية تحاول من خلالها ترسيخ العمل لأجل الآخرين، وأن العلم والعطاء الإنساني توأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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