«شكري»: دول القارة الأفريقية تدعم ليبيا لإنهاء أزمتها

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، أنَّ اللجنة المعنية بالأوضاع في ليبيا على النطاق الإفريقي مهمة للغاية، على اعتبار أن الأوضاع في ليبيا لها تأثير مباشر على الدول الإفريقية، مثل «مصر، الجزائر، تونس، السودان، أو تشاد».

وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أن دول القارة تشعر بضرورة معاونة ليبيا لاستعادة دولتهم للحفاظ على مواردهم والخروج من هذه الأزمة.

وأكد شكري، أن أي جهد تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي لدعم المسار الأممي والاتفاق السياسي الذي حظى بشرعية مجلس الأمن وهو أساس حل الأزمة الليبية.

وأوضح شكري، أن هناك بعض التدخلات من دول خارج النطاق الإقليمي، ما كان له تأثيرٌ بالغ السوء على الملف الليبي، متمثلًا في دعم التنظيمات الإرهابية وانتقال المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية، وضلوع عدد من الأطراف الخارجية في هذا الأمر، الذي يهدر فرص التوصل إلى تحقيق الاستقرار.

