استقالة نائب رئيس حزب تحالف القوى الوطني الليبي

قدم نائب رئيس حزب تحالف القوى الوطنية، صفوان المسوري، استقالته من الحزب، مشيرا إلى عدم قدرته في تأدية مهامه رئيسا للمكتب.

وأرجع المسوري أسباب استقالته في رسالة موجهة إلى رئيس الحزب، محمود جبريل، إلى العراقيل التي قال إن متنفذين داخل حزب التحالف وضعوها أمامه، إضافة إلى خلق فجوة داخل مكتب الرئاسة، عن طريق الوشاية من هؤلاء المتنفذين.

وأوضح رئيس المكتب السياسي، أنه يجد صعوبة في تأدية مهامه على الوجه الذي يرضي ضميره، وينسجم مع قناعاته، المتمثلة في مفهومي الثقة والشراكة.

من جهته قرر رئيس حزب التحالف محمود جبريل، عقب استقالة نائبه، الإبقاء على منصب نائب الرئيس شاغرا، حتى انعقاد اجتماع الهيأة العليا.

كما قرر جبريل تكليف الأمين العام للحزب، بإعادة تشكيل الأمانة العامة، إضافة إلى إعادة تشكيل المكتب السياسي للحزب، ليتألف من اثني عشر عضوا.

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