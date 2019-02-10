مواصلات الوفاق تهدد بوقف حركة الطيران جنوب ليبيا إذا تكرر قصف حفتر

هددت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، بوقف حركة الملاحة الجوية، جنوب ليبيا، في حال تكرر استهداف حفتر للطائرات.

وأوضحت المواصلات في بيان إدانة واستنكار، أن القصف الجوي الذي تعرض له مهبط حقل الفيل، يمثل انتهاكا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر.

وشددت وزارة المواصلات على ضرورة عدم المساس بقطاع الطيران المدني، مطالبة بعدم تكراره.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع المواصلات في الجنوب الليبي، يعاني من سوء حالة الطرق، مما يحتم عليها زيادة الحركة الجوية خدمة للمواطنين، في منطقة مهمة من مناطق البلاد.

وبينت وزارة المواصلات أن طائرة جوية تابعة للخطوط الليبية، تعرضت للاستهداف في حقل الفيل جنوب البلاد، موضحة أنها كانت تقل عددا من العاملين في القطاع النفطي؛ إلى العاصمة طرابلس.

وكانت طائرة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قد قصفت السبت، مطار حقل الفيل النفطي، الواقع بمدينة أوباري، جنوب غرب ليبيا.

وحدث القصف الجوي أثناء إقلاع طائرة مدينة، تقل عددا من مهندسي وعمال الحقل ومواطنين من أوباري، كانوا متوجهين إلى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد مصدر عسكري من مدينة أوباري، جنوب غرب البلاد، أن القذيفة سقطت خارج محيط المطار، نافيا وقوع قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين أو العسكريين الذين يحرسون المطار.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجنوب الليبي، منطقة محظورة أمام حركة هبوط وإقلاع الطائرات المدنية والعسكرية، إلا بتصريح خاص منها.

وهددت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة لحفتر، بأن أي طائرة تدخل المجال الجوي بدون تصريح سيتم إجبارها علي الهبوط، والتعمل معها كهدف معادي ومشروع لطائراتها.

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