محلل سياسي: الجنوب الليبي أصبح مرتعًا لعصابات التطرف والإرهاب

قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، فوزي الحداد، إنَّ الواقع يَفرض أولاَ، أنْ تتوجه قوة وطنية إلى الجنوب الليبي لإنهاء الأزمات الموجودة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف الحداد، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية،: «كنا نُنادي مُنذ فترةٍ طويلة، أنْ يَقوم الجيش الليبي بـ الانتشار في الجنوب مَنعًا للاضطرابات المُتلاحقة التي تَحدث هُناك، حتى أنَّ الجنوب أصبح مرتعًا للمعارضة التشادية والسودانية، إضافة إلى كل عصابات التطرف والإرهاب، وهو أيضًا منطقة شاسعة للغاية».

وأوضح الحداد، أنَّ العجيب في المنطقة الجنوبية، أنها مليئة بالخيرات، وأنَّ أكثر من 70% من ثروة النفط الليبي تَنبع من أماكن في الجنوب الليبي.

