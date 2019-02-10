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محلل سياسي: الجنوب الليبي أصبح مرتعًا لعصابات التطرف والإرهاب

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، فوزي الحداد، إنَّ الواقع يَفرض أولاَ، أنْ تتوجه قوة وطنية إلى الجنوب الليبي لإنهاء الأزمات الموجودة في المنطقة الجنوبية.

وأضاف الحداد، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية،: «كنا نُنادي مُنذ فترةٍ طويلة، أنْ يَقوم الجيش الليبي بـ الانتشار في الجنوب مَنعًا للاضطرابات المُتلاحقة التي تَحدث هُناك، حتى أنَّ الجنوب أصبح مرتعًا للمعارضة التشادية والسودانية، إضافة إلى كل عصابات التطرف والإرهاب، وهو أيضًا منطقة شاسعة للغاية».

وأوضح الحداد، أنَّ العجيب في المنطقة الجنوبية، أنها مليئة بالخيرات، وأنَّ أكثر من 70% من ثروة النفط الليبي تَنبع من أماكن في الجنوب الليبي.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • هذا مش محلل سياسي. ربما يكون محلل لائ شي الا السياسه وهالشيء علي من يكذب ؟؟ الجنوب الان اصبح خطرا علي كل خائن و عميل و محرم و ارهابي لعنة الله عليكن قداش عندكم من كذب و شهادات زور يا خنازير. لو تنشروا اسم هذا المحلل بس و اراهن انه لا يستطيع تحليل مطلقه لانه مش راجل

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