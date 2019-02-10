غوتيريش: الوقت حان للمساعدة بتوحيد الليبيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إحراز تقدم في الملف الليبي من خلال عقد ملتقى وطني جامع يساعد في المضي قدما بالعملية السياسية.

وقال غوتيريش، في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، الأحد، إن “الوقت حان للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر مؤتمر وطني يمهد الطريق للمصالحة والانتخابات في المستقبل.”

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة إنه وعلى الرغم من الصعاب والعراقيل فإن اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس وما حولها والذي تم توقيعه بوساطة الأمم المتحدة ما يزال قائما.

وتطرق غوتيريش في كلمته إلى السلم والأمن في أفريقيا، وقال “إن رياح الأمل تهب على أنحاء القارة الأفريقية. وجهود الاتحاد الأفريقي لإسكات الأسلحة بحلول عام 2020 تكتسب زخما، كما أن طفرة الأمم المتحدة من أجل الدبلوماسية تؤتي ثمارها”.

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