وزير خارجية مصر: دور تركيا في ليبيا مقلق

أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصري، أنَّ الدور الذى تلعبه تركيا في بعض الدول خاصة في ليبيا «مقلق»، ولا نقبل أنْ يمتد إلى دول أخرى في القارة الأفريقية.

وأضاف شكري، خلال تصريحات تليفزيونية، أنَّ ما يحدث في ليبيا له تأثير مباشر على مصر، موضحًا أنَّ تأمين الحدود المصرية- الليبية يُكلفنا الكثير من الجهد والموارد.

وشدد شكري، على أن دوافع مصر تجاه الأشقاء الأفارقة دائماً تحمل الخير والتعاون المشترك، متابعًا أنَّ مصر لها كلمة واحدة وتوجه واحد، والتكامل الأفريقي يغلق الباب أمام الأطماع الخارجية.

