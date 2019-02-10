“التحالف” يعيد تشكيل الأمانة العامة والمكتب السياسي

قرر تحالف القوى الوطنية، الأحد، تكليف أمينه العام بإعادة تشكيل الأمانة العامة والمكتب السياسي المكون من 12 عضوا.

وقال التحالف بحسابه في “فيسبوك”، إن رئيس الحزب قرر أيضا اعتبار منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انعقاد الاجتماع القادم للهيئة العليا.

وبين التحالف أن هذا القرار يأتي بناء على الاجتماع التقابلي بين رئاسة الحزب ورئاسة الهيئة والأمانة العامة، الأربعاء، وتوصيات الهيئة العليا حول أداء المكتب السياسي والأمانة العامة، واستناداً على مبدأ المشاركة في العمل السياسي وإتاحة الفرص بين الأعضاء، ولتطوير وتحسين الأداء الإداري والسياسي للتحالف.

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