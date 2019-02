المتوسط:

أفاد رئيس جهاز الحرس البلدي بـ طرابلس، بأنَّ هناك قرابة مائتين وسبعين حكما صادرا من المحكمة لإزالة المباني العشوائية والمخالفة داخل طرابلس المركز.

وأشار رئيس الجهاز العميد عبد العزيز محمد، إلى أن الأحكام موجودة لدى الجهاز غير أن الأوضاع الحالية في البلاد تحول دون تنفيذها.

