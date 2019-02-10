توقعات حالة الطقس والبحر ليوم الاثنين 11 فبراير في ليبيا

توقع خبراء بالارصاد في نشرة جوية أن تشهد حالة الطقس غدا الاثنين استقرار في الاجواء وبقائها دافئة نسبيا خلال ساعات النهار في اغلب مناطق ليبيا بإستثناء مناطق الشمال الشرقي.

وفيما يلي التوقعات الجوية ليوم الغد الاثنين 11 فبراير 2019:

بحسب النشرة تبقى اجواء ربيعية دافئة نسبيا تسود كافة المناطق باستثناء مناطق الشمال الشرقي حيث الازالت الاجواء مائلة للبرودة قليلاً خاصة على مرتفعات الجبل الاخضر.

وبحسب الخبراء فإنه ومع اخر النهار والليلة القادمة تبدا الاجواء في التغير تدريجيا على مناطق الشمال الغربي مع وصول الهواء البارد.

ووفقا للخبراء فإن الرياح تبقى غربية هادئه الي خفيف السرعة درجات الحرارة معتدلة على كافة المناطق بحيث تتراوح ما بين 17 إلى 23 درجة وما بين 12 الي 18 درجة علي المرتفعات الجبلية مع سماء عامة صافية الي ظهور بعض السحب.

وتبقى حالة البحر هادئة إلى خفيف الموج على طول الساحل ارتفاع الموج لا يتجاوز 0.75 متر.والله اعلم.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي