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إحباط سطو مسلّح على شركة أدوية في طرابلس

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحبط العاملون في فرع مكافحة الجريمة التابع للإدارة العامة للأمن المركزي، عملية سطو مسلح على شركة الأدوية “دنيا الدواء” الكائنة بمنطقة السراج جنوبي طرابلس.

‎وقال مكتب مكافحة الجريمة المنظمة بجنزور بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، إن رئيس وأعضاء فرع مكافحة الجريمة قاموا بتسليم 2.147 مليون دينار ليبي لمدير الشركة بعد أن تم استردادها إثر إحباط عملية السطو وسرقة المبلغ من داخل مقر الشركة.

وأضاف المكتب أنه تم تسليم المبلغ بحضور ممثلي الشركة ووفق الإجراءات القانونية المعتادة، كما تم التوقيع على المبلغ المستلم .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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