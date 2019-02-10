الجيش الليبي يعلق على اعتراض طائرة مدنية جنوب البلاد

أعلن آمر سلاح الجو الليبي اللواء محمد المنفور، الأحد 10 فبراير / شباط، أن بناء على تعليمات القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفة حفتر، قمنا بمنع هبوط طائرة الخطوط الجوية الليبية في مطار حقل الفيل النفطي جنوبي غربي ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك. وأضاف: “أجبرنا الطائرة على الهبوط بمطار تمنهت في مدينة سبها جنوب البلاد”.

وقال محمد المنفور خلال لقائه مع كابتن الطائرة: “هناك تعليمات من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، بطلب هبوط الطائرة المدنية التابعة للخطوط الجوية الليبية في قاعدة تمنهت لتزويدها بالوقود وتأمين من على متنها من أطقم طبية وطاقم الطائرة، مشيرا أن هذه طائرة ليبية وعلى أرض ليبية”.

وطالب آمر سلاح الجو الليبي: “كابتن الطائرة الليبية التابعة للشركة الخطوط الليبية وكل الشركات الطيران الليبية الأخرى التقيد بنظم منظمة الطيران الدولي إيكاو، قائلا: “نحن نعلم أن هبوط طائرتكم في حقل الفيل النفطي وكان قدومك في حقل الفيل وسوف تكون هناك عقوبة دولية من قبل منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو لكننا نعلم بأنكم ليبين وطنيين”.

وأضاف المنفور: “بالنسبة للجرحي الذين تم نقلهم من حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غربي البلاد إلى طرابلس لدينا علم بهم لكن هؤلاء الجرحى كنا نتقاتل معهم وهم من المعارضة التشادية ونعلم كذلك أعدادهم وأسمائهم وكل المعلومات حولهم متوفرة لدنيا”.

وأشار إلى أن “نتمى أن لا يتكرر هبوط طائراتنا الليبية المدنية في مطارات الجنوب خاصة الطائرات الليبية لأننا قمنا بإعلان عن حظر جوي في أجواء ومطارات الجنوب الليبي ويجب التقيد بهذا الإعلان”، مشيرا بأن “هناك طائرات أجنبية من دول أخرى نحن نتابعها والطائرة التي ليست ليبية سوف نقوم باستهدافها بقسوة لأنها دخلت في المجال الجوي الليبي دون تصريح أو أذن السلطات الليبية”.

يشار أن غرفة عمليات القوات الجوية الليبية قد أعلنت مساء اليوم الأحد، عن حظر الطيران من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية.

ونشرت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر موقع فيسبوك بيانا جاء فيه “تعلن غرفة عمليات القوات الجوية أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية وأي طائرة في هذا المجال دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط”.