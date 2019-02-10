بالفيديو | ميناء الخمس يحقق فى واقعة تهريب غريبة ويوقف أحد المسؤولين

ليبيا – فى آخر فصل من هروب التهريب وتجاوزات التجار والمهربين ، سجل ميناء الخمس أمس الأحد واقعة تهريب غريبة وجديدة من نوعها .

وقال مصدر من الميناء فى حديث لـ المرصد بأن القصة بدأت يوم الأحد عندما لاحظ عناصر مكافحة الجمارك حاوية من الحوايات وقد أزيل قفلها مايدل على أن أحداً ما سواهم قام بفتحها .

وأضاف : ” عند تفتيشها وجدنا 80 صندوق فارغة من الصناديق التي كانت فى مقدمتها ليتبين بأن الحمولة كانت عبارة عن صناديق خمور مستوردة وقد تم تفريغها بالقطعة وبأن مئات القنينات قد تم تهريبها خارج الميناء بالفعل ” .

وأكد ذات المصدر بأن تحقيقاً قد فُتح فى الميناء من قبل رئيس مكتب مكافحة الجمرك حسين أبورقيقة لتحديد المسؤولية عن ماحدث ، مشيراً إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى تواطؤ من قبل طرف ما داخل الميناء مع التاجر المتورط.

وعن كيفية هذا التورط أضاف المصدر بأن أبورقيقة قام أولاً بتوقيف أحد العاملين إحتياطياً مبيناً بأن المعلومات المبدئية وهذا ثانياً تشير إلى أن قنينات الخمور هذه كان يتم تهريبها فيما يبدو بالقطعة عبر إخفائها داخل الملابس عندما أصيب صاحبها باليأس من إمكانية إخراج كامل الحاوية نظراً للتشديد على تفتيش الحاويات فى الميناء .

المرصد – خاص

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