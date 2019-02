تمكنت إحدى الدوريات التابعة لكتيبة “سُبل السلام” خلال جولة إستطلاعية من العثور على عدد 5 أشخاص يحملون الجنسية السودانية متسللين عبر السد الترابي المقام حول مدينة الكفرة

وقالت الكتيبة عبر حسابها الخاص في فيسبوك إن في سيارة نوع “مازده زوم” كانت في انتظارهم على الطريق العام، لتقوم بتهريبهم إلى مدن الشمال

وبعد القبض عليهم تم تسليمهم إلى الجهات ذات الاختصاص التابعة لمكتب الهجرة الغير شرعية الكفرة

The post ضبط “سودانيين” تسللوا عبر “سد الكفرة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية