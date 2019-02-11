اهتمامات “مشتركة” بين “الداخلية” و”المواصلات”

وتركز اللقاء الذي جرى في مكتب في ديوان وزارة الداخلية حول العديد من المواضيع المتعلقة بعمل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وسير تأمينها من قبل وزارة الداخلية وتنظيم العمل بها