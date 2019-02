التقى وزير داخلية الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف برئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن “محمد علي عبدالقادر” لمناقشة العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك بين المؤسستين

وتركز اللقاء الذي جرى في مكتب في ديوان وزارة الداخلية حول العديد من المواضيع المتعلقة بعمل المنافذ البرية والبحرية والجوية، وسير تأمينها من قبل وزارة الداخلية وتنظيم العمل بها

إضافة لمناقشة بعض الأمور الأخرى والمتعلقة بالشركات الناقلة، بحسب مكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي

The post اهتمامات “مشتركة” بين “الداخلية” و”المواصلات” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية