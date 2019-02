قام رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بإلقاء كلمةٍ في نادي الجيش والبحرية الأمريكي في ختام زيارته رفقة الوفد المصاحب إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ونشرت صفحة المجلس الرسمية صورة للمشري للمشري مع رئيس دولة ألبانيا إلير ميتا، ولقائه عددا من من سفراء الدول والباحثين المشاركين في الحدث رفقة عدد من السياسيين من مختلف أنحاء العالم

The post “المشري” يلقي خطابا في “الولايات المتحدة” appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية