الجيش يسيطر على منطقة أم الأرانب

ايوان ليبيا – وكالات :

تقوم القوات المسلحة، بمواصلة تحقيق تقدمات كبيرة على الأرض في منطقة الجنوب الغربي لليبيا، إذ أعلنت الكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة مساء أمس الأحد، أن القوات المسلحة سيطرت بالكامل على بوابة أم الأرانب.

وأفادت، أن القوات المسلحة، تمكنت من دحر قوات المرتزقة التشادية من المنطقة.

وتقع أم الأرانب، في الشمال الشرقي من مرزق بنحو 93 كلم وإلى الجنوب من سبها بنحو 173 كلم.

جديرٌ بالذكر، أنَّ القوات المسلحة، حققت تقدما كبيرا منذ بدء العمليات العسكرية بالجنوب الغربي، التي تخوضها ضد التنظيمات المتشددة والعصابات الإجرامية المتحالفة مع المتمردين التشاديين في مدن الجنوب.

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