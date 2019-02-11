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تحالف القوى الوطنية ينشئ حزبا جديدا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أطلق تحالف القوى الوطنية على نفسه إسم «حزب» بعد إعلانه أمس الأحد عن إعادة تشكيل مكتبه السياسي وتكليف أمينه العام بإعادة تشكيل الأمانة العامة، وفق ما نشره رئيس التحالف محمود جبريل عبر صفحته على «فيسبوك».

وهذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها تحالف القوى الوطنية نفسه حزبا، منذ تأسيسه في العام 2012 وقت الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني العام التي تصدر فيها نتائج المقاعدة المخصصة للأحزاب والكيانات السياسية.

لكن نائب رئيس تحالف القوى الوطنية صفوم المسوري أعلن أمس تقديم استقالته من التحالف إلى رئيسه محمود جبريل على خلفية ما وصفه بـ«وضع مقصود للعراقيل» أمامه و«تعمد لخلق فجوة داخل مكتب الرئاسة عن طريق الوشاية من بعض المتنفذين في الحزب».

وكان صفوان محمد المسوري قد أدى يوم 18 نوفمبر 2018 القسم القانوني عضوا في المجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى طبرق الفرعية درنة.

والمسوري هو ثاني شخصية بارزة تقدم استقالتها من تحالف القوى الوطنية بعد حافظ قدور الذي أعلن يوم 10 نوفمبر 2018 انسحابه من التحالف.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • من اكثر الناس اللي دمروا البلاد هو المخلوق شرشبيل الله يسخطه .. بس بشكل عام الاحزاب جزء من النظام الديمقراطي لاي دولة .. طبعا لو تبو شوية حرية .. لكن سبحان الله معظم الشعب تعود يكون تحت فرد واحد .. مرة معمر و مرة حفتر .. عبودية .. استغفر الله..

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  • القزم محمد جبريل شاهد الزور العميل. الخسيس حزبه كلهم خونه و فروخ حرام و مخانب. و سماسرة للعهر زي فرخ الحرام السفيه الجاهل الذي ليس لذيه اي شهاده الا شهادة الزور قدور. لعنة الله عليهم و علي حزبهم المعاق

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  • كمشة صياع مخانب مزورين عملاء و خونه و شهود زور مدايرين حزب. حزب الوقاحه و العهر و الفساد و هالذيوث القزم مش قال انه عنده معهد في الامارات للدراسات الاستراتيجيه و ماعنداش وقت باش بحكم. اتفوووه علي زومتك يا معفن يا خسيس يا جبان. لن نقبل بيك ان تعيش معانا يا فرخ اليهوديه

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