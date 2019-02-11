تحالف القوى الوطنية ينشئ حزبا جديدا

ايوان ليبيا – وكالات :

أطلق تحالف القوى الوطنية على نفسه إسم «حزب» بعد إعلانه أمس الأحد عن إعادة تشكيل مكتبه السياسي وتكليف أمينه العام بإعادة تشكيل الأمانة العامة، وفق ما نشره رئيس التحالف محمود جبريل عبر صفحته على «فيسبوك».

وهذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها تحالف القوى الوطنية نفسه حزبا، منذ تأسيسه في العام 2012 وقت الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني العام التي تصدر فيها نتائج المقاعدة المخصصة للأحزاب والكيانات السياسية.

لكن نائب رئيس تحالف القوى الوطنية صفوم المسوري أعلن أمس تقديم استقالته من التحالف إلى رئيسه محمود جبريل على خلفية ما وصفه بـ«وضع مقصود للعراقيل» أمامه و«تعمد لخلق فجوة داخل مكتب الرئاسة عن طريق الوشاية من بعض المتنفذين في الحزب».

وكان صفوان محمد المسوري قد أدى يوم 18 نوفمبر 2018 القسم القانوني عضوا في المجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى طبرق الفرعية درنة.

والمسوري هو ثاني شخصية بارزة تقدم استقالتها من تحالف القوى الوطنية بعد حافظ قدور الذي أعلن يوم 10 نوفمبر 2018 انسحابه من التحالف.

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