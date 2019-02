الكزة: حفتر يرغب في الوصول للحكم بدون انتخابات

قال عبد الحميد الكزة نائب رئيس المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية سابقًا وأحد أعيان قبيلة العواقير، إن قائد قوات عملية الكرامة يرغب في حكم ليبيا بالقوة ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأضاف الكزة في مقابلة مع إحدى القنوات الفضائية الليبية أن حفتر يستغل ملف الإرهاب من أجل الوصول للسلطة، بدعوى محاربة الإرهاب، وفق قوله.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للمدن والقبائل الليبية سابقًا أن هدف خليفة حفتر الوصول إلى طرابلس من أجل أن يحكمها بالحديد والنار، مضيفًا أنه يرغب في الوصول للحكم بدون انتخابات.

ووصف الكزة قوات عملية الكرامة بـ”الميليشية الكبيرة، مضيفًا أنه لا يوجد جيش في المنطقة الشرقية بل هي ميليشيات غير شرعية، حسب وصفه.

وتابع يقول:

“كل القيادات العسكرية التي حول حفتر تركته،، أغلب القيادات العسكرية هربت أو حبسها في السجن”.



وفيما يتعلق بالأحداث الجارية مؤخرًا في الجنوب الليبي، قال الكزة إن منطقة الجنوب إذا لم تنقذ نفسها من حفتر سيكون مصيرها مثل المنطقة الشرقية (سجون وتعذيب وخطف واغتيالات لقياداتها)، حسب قوله.

