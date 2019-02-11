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بدء أعمال صيانة جسر الحنيوة شرق سرت

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بدأت اليوم الأحد، أعمال صيانة طبقة الأسفلت، بجسر وادي الحنيوة، واجزاء من الطريق الساحلي في منطقة الخمسين شرق سرت تحت اشراف مصلحة الطرق والجسور بحكومة الرئاسي.

وكانت بلدية سرت سلمت في منتصف يناير الماضي مشروع صيانة جسر وادي الحنيوة (50 كيلومتر شرق سرت) إلى الشركة المنفذة خلال زيارة قام بها عميد وأعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب المواصلات ومكتب مصلحة الطرق والجسور إلى موقع المشروع.

وتشمل أعمال صيانة الجسر وضع طبقة أسفلت جديدة بعد كشط الطبقة القديمة، بالإضافة إلى صيانة أجزاء من الطريق الساحلي بمطقة الخمسين توقفت صيانتها خلال السنوات الماضية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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