مؤسسة النفط تدعم بلدية صبراتة ببعض المشاريع الخدمية‎

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفي صنع الله” اليوم الأحد مع عميد بلدية صبراتة “مفتاح البريشني” .

وبين المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم هيئة السلامة بصبراتة بعدد سيارتين مطافي.

كما تم الاتفاق على تنفيذ الطريق الرابط بين منطقة تليل ومليتة ببلدية صبراتة

وتضمن الاجتماع أيضا بتكليف شركة مليتة لنفط والغاز على رش المنطقة التي تتواجد بها الذبابة الرملية بالتنسيق مع مكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات .

وناقش رئيس المؤسسة مع عميد البلدية خلال هذا الاجتماع الذي حضره مدير مستشفي القلب والمهندس يوسف ابولجام و نوري وهيبة ، كيفية دعم مركز علاج أمراض القلب بالأجهزة اللازمة حتى يتمكن من العمل بالقدرة الإستيعابية المخططة له.

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