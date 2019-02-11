اخبار ليبيا الان

مؤسسة النفط تدعم بلدية صبراتة ببعض المشاريع الخدمية‎

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ” مصطفي صنع الله” اليوم الأحد مع عميد بلدية صبراتة “مفتاح البريشني” .

وبين المكتب الاعلامي بالمجلس البلدي انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على دعم هيئة السلامة بصبراتة بعدد سيارتين مطافي

كما تم الاتفاق على تنفيذ الطريق الرابط بين منطقة تليل ومليتة ببلدية صبراتة 

وتضمن الاجتماع أيضا بتكليف شركة مليتة لنفط والغاز على رش المنطقة التي تتواجد بها الذبابة الرملية بالتنسيق مع مكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات . 

وناقش رئيس المؤسسة مع عميد البلدية خلال هذا الاجتماع الذي حضره  مدير مستشفي القلب والمهندس يوسف ابولجام و نوري وهيبة ، كيفية دعم مركز علاج أمراض القلب بالأجهزة اللازمة حتى يتمكن من العمل بالقدرة الإستيعابية المخططة له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك