جدول الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى مطار بنينا بنغازي

تواصل بوابة إفريقيا الإخبارية تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما أن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية سبها 7:00 ألغيت

الليبية الكفرة 12:00

الافريقية الزنتان 10:00 تأخير متوقع الى الساعة 11:00

البراق طرابلس 10:00

البراق طرابلس 11:10 الرحلة المؤجلة عن يوم أمس

الراحلة طرابلس 12:30

الافريقية تونس 17:00

الليبية الاسكندرية 18:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 10:10 الرحلة المؤجلة عن يوم أمس

الليبية سبها 11:30 ألغيت

الراحلة طرابلس 11:15

الافريقية الزنتان 13:40 تأخير متوقع الى الساعة 14:30

الليبية الكفرة 16:20

الافريقية تونس 21:30

البراق طرابلس 22:30

الليبية الاسكندرية 22:20

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