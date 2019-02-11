أهالي اشميخ يحتجون على إقفال محطة توزيع الوقود

نظم أهالي ومشايخ وأعيان منطقة اشميخ الوادي ببلدية بني وليد وقفة احتجاجية حول قرار النائب العام بإقفال محطة الوقود 241 والتابعة لشركة الشرارة. وأكد أهالي المنطقة بان هذه المحطة ملتزمة بتوزيع الوقود كل ماتوفر من الشركة واللجنة المشرفة على المحطات أنها لم تقوم ببيع الوقود أو تهريبه خارج المحطة .

وحملوا في وقفتهم الاحتجاجية مكتب النائب العام مسؤولية هذا القرار الذي وصفوه بالتعسفي ، معتبرين أن إقفال المحطة سيؤثر على سير المصالح العامة والمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء وآبار المياه المغذية للمنطقة . يذكر إن محطة الوقود تقع بين بني وليد ومنطقتي نسمة ومزده جنوب المدينة وكذلك على مفترق الطريق المؤدي لمناطق الجنوب كالشويرف وسبها،وان المحطة تزود سكان هذه المناطق والمواطنين بالوقود اللازم أثناء مرورهم بالطريق العام.

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