الانتهاء من صيانة هبوط كبير في شارع رئيسي وسط سرت ‎

أعلنت بلدية سرت، اليوم الأحد، استكمال أعمال صيانة هبوط في طريق رئيسي وسط المدينة بعد اغلاق الطريق لأكثر من اسبوعين.

وقالت البلدية في بيان، إنها ستقوم بإعادة فتح الطريق امام حركة السيارات مساء غد الإثنين، مشيرة إلى أن الإنارة الخاصة بالطريق سيتم تشغيلها قبل الصيف القادم.

وكانت البلدية قد أعلنت اليوم الأحد، انطلاق أعمال صيانة طبقة الأسفلت، بجسر وادي الحنيوة، واجزاء من الطريق الساحلي في منطقة الخمسين شرق سرت تحت اشراف مصلحة الطرق والجسور بحكومة الرئاسي.

وستشمل أعمال صيانة الجسر وضع طبقة أسفلت جديدة بعد كشط الطبقة القديمة، بالإضافة إلى صيانة أجزاء من الطريق الساحلي بمطقة الخمسين توقفت صيانتها خلال السنوات الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

