بلدية صبراتة تتفق مع المؤسسة الوطنية للنفط على دعم وتنفيذ مشروعات خدمية

أعلن المجلس البلدي صبراتة، أنه اتفق مع المؤسسة الوطنية للنفط على دعم وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في البلاد خلال اجتماع ضم عميد البلدية مفتاح البريشني مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله اليوم الأحد.

وأوضح المجلس البلدي صبراتة عبر صفحته على «فيسبوك» أن عميد البلدية اتفق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية «على دعم هيئة السلامة بعدد سيارتين مطافي كما تم الإتفاق علي تنفيذ الطريق الرابط بين منطقة تليل ومليتة ببلدية صبراتة».

وأضاف المجلس البلدي صبراتة أن الاجتماع تضمن أيضا «الاتفاق على تكليف شركة مليتة لنفط والغاز برش المنطقة التي تتواجد بها الذبابة الرملية بالتنسيق مع مكاتب الإصحاح البيئي بالبلديات».

وأشار إلى أن الاجتماع حضره كل من مدير مستشفي القلب والمهندس يوسف أبولجام ونوري وهيبة، وجرى خلاله أيضا «مناقشة كيفية دعم مركز علاج أمراض القلب بالأجهزة اللازمة حتي يتمكن المركز من الشغل بالقدرة الاستيعابية المخطط له».

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