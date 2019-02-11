عبدالقادر في زيارة لمقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية

قام رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبد القادر، اليوم الأحد، بزيارة مقر جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات فرع المنطقة الشرقية حيث استقبله رئيس الجهاز ادريس منصور ورئيس مصلحة الجسور المكلف مرعي الشهيبي.

وقام عبدالقادر خلال الزيارة، بعقد اجتماع مع رئيس الجهاز لمناقشة سير العمل بالجهاز ومناقشة عدة مواضيع مهمة بخصوص المشاريع المكلف بها الجهاز ونسب الانجاز فيها.

وبدوره أكد رئيس الجهاز، أن أغلب المشاريع التي تم تكليف الجهاز بها قيد الانجاز ونسب الإنجاز فيها متفاوتة ومطمأنة رغم الظروف التي تمر بها البلاد ونقص مادة القطران التي تحول دون استكمال بعض المشاريع ألا ان الجهاز مستمر في تنفيذ كل المشاريع المكلف بها.

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