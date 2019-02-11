«عمومية الاتصالات» تقرر تحديد إطار قبول طلبات تشكيل مجلس الإدارة

قررت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة الموافقة على إطار يتم من خلاله قبول الطلبات لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عبر لجنة للفرز والتقييم، ومن تم العرض على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمدينة طرابلس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج وبحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية.

وتناول الاجتماع، تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018م، كما ناقش الاجتماع المشروعات المنفذة خلال العام وتلك المستهدف انجازها في العام 2019م، كما تناول الاجتماع أيضا الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م.

وقررت الجمعية العمومية في اجتماعها تشكيل لجنة من بين أعضائها لدراسة تقرير نشاط الشركة ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م، على نحو مفصل وموافاة الجمعية العمومية بما توصي به في هذا الخصوص.

شارك في الاجتماع وزير التخطيط الطاهر الجهيمي، ووزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي، ووزير المواصلات ميلاد معتوق، ووزير المالية فرج بومطاري ، و رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة ، و رئيس الهيئة العامة للاتصالات سامي الفنطازي.

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