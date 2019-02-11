القضاء على أحد أبرز القيادات الإرهابية في درنة

تمكنت القوات المسلحة الليبية، من القضاء على أبرز القيادات العسكرية لدي الجماعات الإرهابية عبدالعزيز الجيباني الشهير بـ”زيزو” والمعروف ” 45 ” خلال المواجهات في محاور وسط المدينة بالمدينة القديمة “الأزقة الأربعة” في درنة.

يشار إلى أن عبدالعزيز عبدالحميد الجيباني، من مواليد 1978 ومن سكان شارع الكوي الفرعي المجاور لشارع البحر بوسط المدينة، التحق بكتيبه ابوسليم خلال تأسيسها في فبراير 2011 وأصبح من ضمن المسؤولين العسكريين بها، وأصبح قياديا ومسؤولا عسكريا وأمنيا لدي مجلس شورى مجاهدي درنة عند تأسيسه في ديسمبر 2014، وتم تكليفه أمرا وقياديا في محاور القتال في جنوب مدينة درنة “الظهر الحمر”.

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