مركز شرطة تاورغاء يُباشر مهامه ويُفعل دورياته على الطريق الساحلي

قام مركز شرطة تاورغاء بمباشرة مهامه بشكل كامل لتقديم الخدمات للمواطنين وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية على الطريق الساحلي وفي نطاق إختصاص عمل المركز.

حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل عمل المؤسسات الأمنية داخل البلاد ولحفظ الأمن والإستقرار داخلها.

هذا وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود التي يبذلها أعضاء مركز شرطة تاورغاء لحفظ الأمن والأمان داخل المدينة وتقديم الخدمات للمواطنين.

