الأعلى للدولة يبحث تحضيرات عقد الوطني الجامع

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد تصور بشأن الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعا لممثلي رابطة الدبلوماسيين الليبيين وأعضاء من المجلس.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده خلال المدة القادمة برعاية أممية.

وشهد الاجتماع أيضا الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس وطرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة شكل هذه اللجنة بهدف المساهمة في التحضير لعقد هذا الملتقى.

وكان المبعوث الأممي غسان سلامة قد أعلن في العام الماضي عن الموعد المقترح لعقد الملتقى الوطني الجامع مطلع العام الجاري.

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