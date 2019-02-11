لماذا هاجمت صحيفة إيطالية السراج؟

كشفت صحيفة سيكولو دي إيطاليا عن تواجد قوات إيطالية في طرابلس وطالبت حكومة بلادها بسحبها بعد سقوط ما سمته “قناع الحياد” من على وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، الذي أثبت أنه “لا يمثل سوى ميليشيات طرابلس، ولا يستطيع أن يعلن نفسه بعد الآن “محايدا”.

ودعت الصحيفة الإيطالية رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إلى ضرورة تغيير سياستها في ليبيا قبل فوات الأوان، وذلك بالتوقف عن دعم السراج وحكومته.

وقالت الصحيفة إن السراج مجرد دمية للاتحاد الأوروبي وهو الآن “خائف جدا” من التقدم الذي حققته قوات الجيش في الجنوب.

وتابعت تقول:” إن استنكار المجلس الرئاسي- لحكومة الوفاق للعمليات العسكرية لقوات الجيش في جنوب غرب ليبيا، يعزز من فرضية دعمه للمليشيات المسلحة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش وجه ضربات موجعة لمرتزقة المعارضة التشادية الذين ما زالوا يعملون في ليبيا، مشيرة إلى أنهم ميليشيات ليس لها أي صلة بالحكومة التشادية.

وقالت، “وليس من قبيل الصدفة أنه تم ضرب مجموعات مماثلة في شمال تشاد بالطائرات الفرنسية، بدعم كامل من حكومة تشاد”.

ووصفت الصحيفة، مساندة إيطاليا لحكومة الوفاق وتجاهلها للدور الذي تقوم به قوات الجيش، يعتبر “خطأ فادحا”.

وقالت الصحيفة، “إن الواقع في الميدان أصبح واضحا، فمن دون النفط والغاز القادمين المناطق النائية، فإن ميليشيات طرابلس (بما في ذلك بعض الأصوليين المرتبطين بالإخوان المسلمين) ستحظى بحياة قصيرة جدًا”.

وأضافت، “لقد دعمنا السراج خاصة في زمن حكومة، باولو جنتيلوني، لكن الآن اتضح أنه ليس لديه قوة خاصة به وهو الآن رهينة لأولئك الذين يجوبون طرابلس بالسلاح”.

وأكدت الصحيفة، بالقول: “إن الجيش ووفقا للمتغيرات الجديدة على الميدان أصبح يسيطر على مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك آبار النفط والغاز”.

المصدر: ليبيا 24

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