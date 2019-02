الجمعية الليبية للبريد والاتصالات تعقد أول اجتماعاتها في عام 2019

قامت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بعقد اجتماعها الأول العادي بمدينة طرابلس أمس الأحد، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج وبحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية وهم بصفاتهم:

السيد د.الطاهر الجهيمي وزير التخطيط ، والسيد د. علي العيساوي وزير الاقتصاد والصناعة، والسيد م. ميلاد معتوق وزير المواصلات، والسيد فرج بومطاري وزير المالية، والسيد م. عبدالمجيد حمزة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والسيد م. سامي الفنطازي رئيس الهيئة العامة للاتصالات.

حيث تناول الاجتماع تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018م، كما ناقش الاجتماع المشروعات المنفذة خلال العام وتلك المستهدف انجازها في العام 2019م، وتناول الاجتماع أيضاً الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م.

كما قررت الجمعية العمومية في اجتماعها هذا تشكيل لجنة من بين أعضائها لدراسة تقرير نشاط الشركة ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019م، على نحو مفصل وموافاة الجمعية العمومية بما توصي به في هذا الخصوص.

هذا أيضاً الموافقة على إطار يتم من خلاله قبول الطلبات لتشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة عبر لجنة للفرز والتقييم، ومن تم العرض على الجمعية العمومية لإتخاد القرار المناسب.

