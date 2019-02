الجيش ينشر مقطع مصور لاستقبال آمر غرفة عمليات الكرامة وطاقم الطائرة الموقوفة

المتوسط:

نشرت شعبة الإعلام الحربي مقطع مصور لاستقبال أمر غرفة عمليات الكرامة وأمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة مع قائد الطائرة وطاقمها التي تم اعتراضها وإنزالها وتفتيشها بقاعدة تمنهنت العسكرية.

وأضافت الشعبة ، خلال بيان لها ، ” إنه تم اعتراض الطائرة بعد اختراقها لحظر الطيران المفروض على كامل أجواء الجنوب الليبي بسبب العمليات العسكرية بالمنطقة قبل السماح لها بمعاودة الطيران والعودة لمطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس”.

