الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات تعقد اجتماعها الأول للعام 2019

بحثت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تقرير نشاط قطاع الاتصالات للعام 2018.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول العادي الذي عقد أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الجمعية العمومية للشركة فائز السراج، وكامل أعضاء الجمعية، حيث ناقش المجتمعون، المشروعات المنفذة خلال العام وتلك المستهدف انجازها في العام 2019، إلى جانب التطرق إلى الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات والمعلوماتية ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019.

هذا واتفق المجتمعون، على تشكيل لجنة من بين أعضائها لدراسة تقرير نشاط الشركة ومشروع الميزانية التقديرية للعام 2019، على نحو مفصل وموافاة الجمعية العمومية بما توصي به في هذا الخصوص.

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