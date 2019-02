المتوسط:

أكد المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك ، أن المجلس لن يتجه للتصعيد عبر بيانه الذي أدان فيه القصف على حقل الفيل النفطي”.

وأكمل السلاك، خلال تصريحات تليفزيونية له، ” أن التوجه إلى مجلس الأمن يهدف لإجراء تحقيق في الحادثة”.

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت تقديم طلب لمجلس الأمن بفتح تحقيق في واقعة قصف حقل الفيل النفطي .

