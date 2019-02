الشركة العامة للكهرباء تبدأ صيانة أعمدة الإنارة في ميدان الشهداء

قامت إدارة توزيع طرابلس التابعة للشركة العامة لكهرباء بإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة بمدينة طرابلس.

حيث شملت صيانة مصابيح وصناديق الإنارة بميدان الشهداء.

كما شملت إجراء أعمال الصيانة للمصابيح وإزالة الأعمدة المعطوبة جراء حوادث السيارات بطريق السكة وصيانة كوابل أرضية وتشغيلها ابتداء من ذات العماد مروراً بطريق الشط ومعيتيقة.

هذا وتأتي عمليات الصيانة في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال بالعيد التاسع لثورة 17 فبراير.

