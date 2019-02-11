“عمليات القوات الجوية” تعيد التأكيد على حظر استخدام مطارات ومهابط الجنوب بدون تصريح

أعادت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مساء يوم الأحد، التأكيد على إعلانها “أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية”.

وجاء في الإعلان الذي نشره الناطق باسم القيادة العامة العميد أحمد المسماري عبر صفحته على “فيسبوك” أن “أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط”، محذرا من أنه “عند عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادٍ”.

كما نبهت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة إلى أن «أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر».

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